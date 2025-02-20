Игры
Опубликовано 20 февраля 2025, 21:13
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В Сеть утекла цена Lego-набора по Nintendo Game Boy

Может стоить 59,99 доллара
Согласно утечке из •Instagram-аккаунта Falconbricks Studios, предстоящий набор Lego в стиле Nintendo Game Boy будет выпущен 1 октября 2025 года и будет стоить 59,99 доллара. В набор, который, как сообщается, будет иметь номер 72 046, войдет 421 деталь.
В Сеть утекла цена Lego-набора по Nintendo Game Boy
© Ferra.ru

Если цена окажется точной, то она будет немного ниже, чем некоторые прогнозы, но все равно это одна из самых дорогих коллабораций Nintendo-Lego. По цене около 14 центов за кирпичик, это дороже, чем Super Mario World: Mario & Yoshi ($ 129,99 по 11 центов за кирпичик) и набор Lego NES ($ 269,99 по 10 центов за кирпичик).

Lego пока не представила официальных изображений.

•принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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