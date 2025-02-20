В Сеть утекла цена Lego-набора по Nintendo Game Boy

Опубликовано 20 февраля 2025, 21:131 мин.
В Сеть утекла цена Lego-набора по Nintendo Game BoyМожет стоить 59,99 доллара
Согласно утечке из •Instagram-аккаунта Falconbricks Studios, предстоящий набор Lego в стиле Nintendo Game Boy будет выпущен 1 октября 2025 года и будет стоить 59,99 доллара. В набор, который, как сообщается, будет иметь номер 72 046, войдет 421 деталь.
Если цена окажется точной, то она будет немного ниже, чем некоторые прогнозы, но все равно это одна из самых дорогих коллабораций Nintendo-Lego. По цене около 14 центов за кирпичик, это дороже, чем Super Mario World: Mario & Yoshi ($ 129,99 по 11 центов за кирпичик) и набор Lego NES ($ 269,99 по 10 центов за кирпичик).
Lego пока не представила официальных изображений.
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