В Сеть утекла цена Lego-набора по Nintendo Game Boy

Если цена окажется точной, то она будет немного ниже, чем некоторые прогнозы, но все равно это одна из самых дорогих коллабораций Nintendo-Lego. По цене около 14 центов за кирпичик, это дороже, чем Super Mario World: Mario & Yoshi ($ 129,99 по 11 центов за кирпичик) и набор Lego NES ($ 269,99 по 10 центов за кирпичик).

Lego пока не представила официальных изображений.

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