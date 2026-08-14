В сеть утекли фото геймпада Xbox Elite 3 с небольшим экраном на корпусе

Опубликовано 14 августа 2026, 20:171 мин.
В сеть утекли фото геймпада Xbox Elite 3 с небольшим экраном на корпусеИ колёсиками
В соцсети выложили фотографии ещё не вышедшего геймпада Xbox Elite Series 3. Снимки опубликовал пользователь Reddit, который случайно заполучил его в «мистери боксе» (коробка со случайными вещами) за 200 долларов.
У геймпада есть два колёсика прокрутки и небольшой экран. Зачем? СМИ пишут, мол, для "удобной навигации при игре через облачный сервис Xbox Cloud Gaming". Геймпад также оснащён съёмным аккумулятором и задними лепестками.
Кнопка «pair», вероятно, позволяет быстро переключаться между разными устройствами, консолью, компьютером или телефоном.
Официального анонса так и не было.
Источник:IdleSloth84_
Автор:Максим Многословный
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