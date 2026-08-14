Игры
Опубликовано 14 августа 2026, 20:17
1 мин.

В сеть утекли фото геймпада Xbox Elite 3 с небольшим экраном на корпусе

И колёсиками
В соцсети выложили фотографии ещё не вышедшего геймпада Xbox Elite Series 3. Снимки опубликовал пользователь Reddit, который случайно заполучил его в «мистери боксе» (коробка со случайными вещами) за 200 долларов.
В сеть утекли фото геймпада Xbox Elite 3 с небольшим экраном на корпусе
© Tecnoblog

У геймпада есть два колёсика прокрутки и небольшой экран. Зачем? СМИ пишут, мол, для "удобной навигации при игре через облачный сервис Xbox Cloud Gaming". Геймпад также оснащён съёмным аккумулятором и задними лепестками.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© IdleSloth84_

Кнопка «pair», вероятно, позволяет быстро переключаться между разными устройствами, консолью, компьютером или телефоном.

Официального анонса так и не было.

Источник:IdleSloth84_
Автор:Максим Многословный
Теги:
#XBOX
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#геймпад
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#Инсайдерская информация
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