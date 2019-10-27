В сеть утекли изображения Overwatch 2 и Diablo 4

Изображения появились в аккаунте стороннего сопроводительного приложения WeakAuras для World of Warcraft. Среди них были иллюстрации для Shadowlands, предполагаемого дополнения для WoW. Судя по ним, новой локацией в игре станет Бастион, родина новой расы.

Что касается Diablo 4, то концепты для игры показали Лилит — королеву суккубов и дочь Мефисто. А постер для Overwatch 2 — Трейсер.

Напомним, BlizzCon начнётся 1 ноября. В этот же день должны состояться презентации Diablo 4, Overwatch 2 и нового аддона для World of Warcraft.