Игры
Сегодня 14:19
В сеть утекли изображения Overwatch 2 и Diablo 4
Презентация их состоится в ноябре
В Twitter опубликовали изображения из игр, которые студия Blizzard может представить уже в конце следующей недели на BlizzCon 2019. Среди них Overwatch 2, Diablo 4 и World of Warcraft: Shadowlands.
Изображения появились в аккаунте стороннего сопроводительного приложения WeakAuras для World of Warcraft. Среди них были иллюстрации для Shadowlands, предполагаемого дополнения для WoW. Судя по ним, новой локацией в игре станет Бастион, родина новой расы.
Что касается Diablo 4, то концепты для игры показали Лилит — королеву суккубов и дочь Мефисто. А постер для Overwatch 2 — Трейсер.
Напомним, BlizzCon начнётся 1 ноября. В этот же день должны состояться презентации Diablo 4, Overwatch 2 и нового аддона для World of Warcraft.
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