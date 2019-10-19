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В сеть утекли стоимость и дата старта продаж PlayStation 5
Для Европы
Совсем недавно Sony назвала примерную дату начала продаж новой консоли PlayStation 5. Стоимость устройства и точные сроки компания не сообщила. Официальная информация об этом появится, конечно, намного позже. Но благодаря утечке мы уже всё знаем.
Виновата в этом словацкая онлайн-площадка. Она опубликовала страницу с консолью, на которой указаны цены и дата выхода: 500 евро (около 35 600 рублей) и 4 декабря 2020 года. Конечно, информация слишком ранняя. Обычно подобные сливы появляются за несколько дней или недель до премьеры. Но не за год!
Пока неясно, можно ли доверять данным сведениям. Но выглядят они вполне достоверно. Так ранние слухи приписывали PlayStation 5 стоимость в $500 в США.
Ithome
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