В сеть утекли стоимость и дата старта продаж PlayStation 5

Виновата в этом словацкая онлайн-площадка. Она опубликовала страницу с консолью, на которой указаны цены и дата выхода: 500 евро (около 35 600 рублей) и 4 декабря 2020 года. Конечно, информация слишком ранняя. Обычно подобные сливы появляются за несколько дней или недель до премьеры. Но не за год!

Пока неясно, можно ли доверять данным сведениям. Но выглядят они вполне достоверно. Так ранние слухи приписывали PlayStation 5 стоимость в $500 в США.