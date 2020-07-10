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В сеть утекло изображение нового варианта дизайна PlayStation 5
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Представленная в июне новая консоль Sony не всем понравилась своим внешним видом. Основная часть её корпуса выполнена в белом цвете. Но, похоже, что у любителей классических чёрных корпусов появилась надежда. В сеть утекло изображение нового варианта дизайна PlayStation 5.
В сети опубликовали снимок, на котором показана продукция Sony, в частности PlayStation 5 и контроллер к ней DualSense. По фото видно, что приставка выполнена в чёрном цвете с вкраплениями красного. Геймпад имеет такие же расцветки. Как пояснил автор утечки, на снимке представлена часть рекламного изображения, которое получила его компания.
Стоит отметить, что пока официальных подтверждений выхода PlayStation 5 в чёрно-красном цвете нет. Однако пользователи сети остались в восторге от такого варианта дизайна. Напомним, выход консоли нового поколения запланирован на конец текущего года.
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