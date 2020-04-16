В сети до анонса появился видео-тизер обновленной версии легендарного Crysis

Самое интересное, что переиздание игры выглядит заметно лучше, чем оригинал с установленным поверх огромным количеством различных модов. Таким образом, даже если у вас есть оригинальный Crysis и последние несколько лет вы балуетесь графическими модификациями, для вас будет иметь смысл приобрести и ремастер. К сожалению, так как перед нами лишь тизер, ничего более-менее подробного об игре неизвестно — для появления мало-мальски обширной информации стоит ждать полноценного анонса.

Напомним, что оригинальный Crysis был выпущен в 2007 году и долгое время являлся неофициальным бенчмарком для проверки мощности игровых ПК. Когда ждать анонс обновленной версии — пока неизвестно, но учитывая активность, образованную вокруг игры, случиться это должно очень скоро.