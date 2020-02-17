В сети опубликовали сравнение консолей Xbox Series X и PlayStation 5

Относиться к его посту всё-таки следует с долей скепсиса, потому что подтвердить информацию пока никак нельзя. Итак тестировщик утверждает, что PlayStation 5 получит центральный процессор AMD Zen 2 с частотой 3,6 ГГц, а Xbox Series X — AMD Zen 2 с частотой 3,7 ГГц. Мощность GPU PS5 составит 12,6 TFLOPS (RDNA 1,5), а Xbox — 11,8 TFLOPS (RDNA 1,5). Объём оперативной памяти у первой консоли равен 18 ГБ GDDR6 + 4 ГБ DDR4, а у второй — 16 ГБ GDDR6 + 4 ГБ DDR4. Что касается хранилища, то у PlayStation 5 оно будет иметь 500 ГБ на SSD, а у Xbox — 1 ТБ. Пропускная способность у первой приставки составит 576 ГБ/с, а у второй — 596 ГБ/с.