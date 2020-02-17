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Сегодня 16:02
В сети опубликовали сравнение консолей Xbox Series X и PlayStation 5
Данные предоставил тестировщик игр
Один из пользователей имиджборда 4channel опубликовал в сети сравнение консолей Xbox Series X и PlayStation 5. Он утверждает, что является тестировщиком игр с доступом к наборам для разработчиков.
Относиться к его посту всё-таки следует с долей скепсиса, потому что подтвердить информацию пока никак нельзя. Итак тестировщик утверждает, что PlayStation 5 получит центральный процессор AMD Zen 2 с частотой 3,6 ГГц, а Xbox Series X — AMD Zen 2 с частотой 3,7 ГГц. Мощность GPU PS5 составит 12,6 TFLOPS (RDNA 1,5), а Xbox — 11,8 TFLOPS (RDNA 1,5). Объём оперативной памяти у первой консоли равен 18 ГБ GDDR6 + 4 ГБ DDR4, а у второй — 16 ГБ GDDR6 + 4 ГБ DDR4. Что касается хранилища, то у PlayStation 5 оно будет иметь 500 ГБ на SSD, а у Xbox — 1 ТБ. Пропускная способность у первой приставки составит 576 ГБ/с, а у второй — 596 ГБ/с.
|Консоль
|Xbox Series X
|PlayStation 5
|Процессор
|AMD Zen 2 @3.6 GHz
|AMD Zen 2 @3.7 GHz
|Графика
|12.6 TFLOPS (RDNA 1.5)
|11.8 TFLOPS (RDNA 1.5)
|Оперативная память
|18 GB GDDR6 + 4 GB DDR4
|16 GB GDDR6 + 4 GB DDR4
|Накопители
|500 GB SSD @5.5 GB/s
|1 TB SSD @3.8 GB/s
|Пропускная способность
|576 GB/s
|596 GB/s
Напомним, продажи консолей запланированы на конец 2020 года.