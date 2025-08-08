В Сети посмеялись с прототипа VR-гарнитуры Meta*, но это серьёзная технология

Опубликовано 08 августа 2025, 16:501 мин.
В Сети посмеялись с прототипа VR-гарнитуры Meta*, но это серьёзная технологияРазмер до забавного большой
Meta* на этой неделе представила несколько своих новых прототипов виртуальной реальности, которые обещают серьезный шаг вперед по качеству изображения и дизайну. Но внешний вид вызвал в Сети смех.
© Экстремистская Meta*
Главный проект под названием Tiramisu предлагает «гиперреалистичный VR» с яркостью до 1400 нит, контрастом в три раза выше и разрешением в 3,6 раза лучше, чем у Meta Quest 3*. Однако у этой гарнитуры есть ограничения: поле зрения всего 33 на 33 градуса, тогда как у Quest 3* — 110 на 96 градусов. Кроме того, устройство пока довольно громоздкое и тяжелое.
Еще один прототип — гарнитура Boba 3, которая сочетает виртуальную и дополненную реальность и отличается очень широким полем зрения.
Все три устройства покажут на конференции SIGGRAPH 2025 в Ванкувере на следующей неделе.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена