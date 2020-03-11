В сети появилась возможная дата анонса GTA 6

Дату озвучил пользователь GTAForums Gonnaenodaethat. Он часто публикует зашифрованные сообщения и создаёт темы по игре, а модераторы форума его не банят, хотя известны своей жёсткой политикой в отношении дезинформации. Кроме того, некоторые сообщения Gonnaenodaethat администрация сайта даже закрепила.

Что интересно, ранее этот пользователь публиковал подобные зашифрованные инсайды о том, когда состоится релиз Red Dead Redemption 2 на компьютерах. Эти сообщения оказались верными.

Но вернёмся к GTA 6: по информации инсайдера, анонс игры может состояться 20 марта.