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В сети появились слухи о серьёзном перегреве новой PlayStation 5
Из-за этого выход консоли якобы может быть отложен
В сети появились слухи о серьёзном перегреве новой PlayStation 5. Из-за этого якобы могут перенести выход консоли.
Источник утверждает, что новая приставка Sony имеет проблемы с температурным режимом, и в компании очень обеспокоены этим. Якобы Sony задумывается над тем, не перенести ли выход консоли на полгода или год. За это время можно было бы наладить систему охлаждения или вовсе переделать конструкцию.
По информации в СМИ, новая PlayStation 5 показывает сбои в работе от перегрева. Нагревается либо SSD-накопитель, либо подсистема, связанная с ним.
Стоит ещё раз отметить, что это лишь слухи. Их автор утверждает, что получил информацию от разработчиков, но проверить это нельзя. Будем ждать дополнительных сведений по этой теме.