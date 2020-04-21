В сети появились слухи об анонсе новой упрощённой консоли Xbox

Об этом пишет издание Windows Central. По его информации, Microsoft не отказалась от идеи выпуска устройства под кодовым названием Lockhart. Оно станет заменой Xbox One X, а его мощность будет равна четырём терафлопсам. Напомним, у основной модели Xbox Series X ожидается 12 терафлопс.

Lockhart сможет стать доступным вариантом для геймеров, которые хотят опробовать элементы консолей нового поколения. В частности, в Windows Central пишут, что упрощённая приставка получит SSD-накопитель и будет иметь «ограниченную поддержку трассировки лучей».

Сообщается, что Lockhart уже раздали сотрудникам Microsoft для тестирования. Консоль могут анонсировать в мае.