В сети появился первый сюжетный трейлер запрещенной в России новой части Call of Duty

Судя по опубликованному видеоролику, игра будет рассказывать о конфликте в вымышленной стране Урзыкстан. Местные вооруженные силы завладели химическим оружием и игроку, в лице члена команды капитана Прайса, придется сотрудничать с различными силовыми структурами, чтобы победить в борьбе с врагом. Также, судя по всему, игра сможет похвастаться обширной географией — так, уже по трейлеру можно понять, что игроку придется побывать как в Лондоне, так и на Ближнем Востоке, а также в других уголках планеты, названия которых пока неизвестны.

”25 октября, когда миру будет угрожать опасность, вам придется испачкать руки, чтобы мир оставался чистым”, — гласит описание под роликом на официальном YouTube-канале игры.

Напомним, что в России новая Call of Duty успела стать фигурантом громкого скандала: сначала с нападками в сторону игры выступили российские чиновники и некоторые СМИ, после чего она исчезла с виртуальных полок онлайн-магазина PlayStation 4. На данный момент, если верить официальным данным, игра не будет доступна пользователя консоли от Sony.