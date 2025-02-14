В Сети раскритиковали то, что товары поп-культуры стали частью «роскоши»

Но не все эти дорогие вещи стоят своей цены. Некоторые бренды наносят логотипы на слишком дорогие товары, не подкрепляя их качеством. Например, если куртки Columbia с тематикой «Звездных войн» одновременно стильные и практичные, то другие дорогие товары, например тематические комплекты постельного белья, могут не оправдать ожиданий, хоть и стоит больше обычного.

К счастью, фанаты все равно могут найти креативные и доступные варианты. Особенно на одном большом китайском маркетплейсе.

Главное — выбрать то, что действительно приносит вам радость, не переплачивая за имя бренда.