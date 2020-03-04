В шутере с возможностью разрушать окружение Rainbow Six Siege объявили бесплатные выходные

Продлятся «выходные» до 9 марта, 23:00 по московскому времени. Для пользователей PlayStation 4 бесплатный доступ откроется 5 марта в 16:00 (мск) и завершится 9 марта в то же самое время. Для Xbox One «выходные» продлятся с 5 марта, 11:00 (мск) по 9 марта, 20:00 (мск).

Пользователи получат доступ ко всем картам и режимам. По завершении бесплатных выходных весь прогресс можно будет перенести в платную версию игры. Она, кстати, получит 70-процентную скидку.