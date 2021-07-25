В симулятор футбольного тренера добавят женские команды

Пока неясно, когда именно в игру внедрят женские лиги. Студия признала, что это потребует больших затрат — денежные могут оказаться миллионными. Разработчикам предстоит собрать точные данные по игрокам, а также обновить алгоритмы анимации и внести корректировки в трёхмерные модели, чтобы учесть женские особенности. Для этого будет использоваться технология захвата движений.

Также Sports Interactive хочет добавить в игру месячные циклы и беременности для футболисток. Они будут влиять на игровой процесс. В целом, разработчики считают, что работа по настройке параметров для женских персонажей положительно скажется на игровом движке.