В Sony отказались комментировать повышение цен на PlayStation 5

Компания заявила, что пересмотр цен был произведен в свете продолжающегося дефицита полупроводников и других внешних факторов, которые привели к росту стоимости сырья, производства и дистрибуции.

В пятницу во время беседы о доходах компании за первый квартал Sony спросили, рассматривает ли она возможность повышения цены на PS5 в условиях аналогичного давления на рынок.

"Что касается возможного повышения цен на PS5, то на данный момент я не могу сообщить вам ничего конкретного", - ответил исполнительный заместитель президента и главный финансовый директор Хироки Тотоки.

В последние месяцы аналитики прогнозировали, что продукты, основанные на полупроводниках, будут дорожать, поскольку производители чипов повышают цены, а компании, которые их покупают, в свою очередь перекладывают расходы на потребителей.