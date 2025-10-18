В сообществе фанатов Doom случился крупный раскол из-за ИИ

Разработчики критикуют использование ИИ-кода и даже «авторитарный стиль руководства». Многие считают, что применение автоматически сгенерированного кода нарушает открытые лицензии и снижает «прозрачность проекта». После споров лидер проекта хоть и удалил спорные строки, но попытался стереть следы обсуждения, что вызвало ещё большее недовольство сообщества.

Создатели UZDoom обещают сохранить совместимость с существующими сохранениями и модами, но внедрить «более прозрачную и коллективную модель разработки». Все изменения будут проходить через проверку другими участниками проекта, а прямые коммиты в основной ветке запрещены.

GZDoom, вроде как, продолжит существовать.