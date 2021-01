В список самых красивых женщин мира впервые попал персонаж из игры для PS

Элли заняла 82 место в рейтинге. Она обошла певицу Ариану Гранде и актрису Натали Эммануэль из «Игры престолов».

Первое место в списке самых красивых лиц 2020 года заняла вполне настоящая израильская модель Яэль Шелбия. Отметим, что портал TC Candler выпускает свой список с 1990 года.

Элли — это главная героиня серии The Last of Us, которая в первой части была ещё ребёнком, а во второй оказалась взрослой девушкой. Героиня в The Last of Us Part II мстит за смерть своего друга Джоэла.