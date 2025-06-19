В США целенаправленно украли около трёх тысяч консолей Nintendo Switch 2

Общая стоимость похищенных гаджетов составляет $1,4 млн. Кража была обнаружена, когда водитель грузовика находился в пути в Колорадо, сообщается, что он ничего не знал. Однако, полиция затрудняется найти воров, тем более быстро, ввиду неопределённого места кражи.

Одной из версий является спланированная операция с отслеживанием грузовика. Но как злоумышленники смогли легко и незаметно переместить несколько тяжёлых паллет с консолями, остаётся неясным. Если преступников поймают, им грозит сразу несколько уголовных обвинений.