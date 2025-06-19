В США целенаправленно украли около трёх тысяч консолей Nintendo Switch 2

Опубликовано 19 июня 2025, 19:301 мин.
В США целенаправленно украли около трёх тысяч консолей Nintendo Switch 2Никто ничего не видел
В США целенаправленно украли порядка 3 тысяч консолей Nintendo Switch 2. Устройства были украдены из грузовика между штаб-квартирой Nintendo и магазином GameStop. Об этом сообщает портал IGN.
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Общая стоимость похищенных гаджетов составляет $1,4 млн. Кража была обнаружена, когда водитель грузовика находился в пути в Колорадо, сообщается, что он ничего не знал. Однако, полиция затрудняется найти воров, тем более быстро, ввиду неопределённого места кражи.
Одной из версий является спланированная операция с отслеживанием грузовика. Но как злоумышленники смогли легко и незаметно переместить несколько тяжёлых паллет с консолями, остаётся неясным. Если преступников поймают, им грозит сразу несколько уголовных обвинений.