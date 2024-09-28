В США заставили компании признать, что у людей нет прав на цифровой контент

Этот закон, вступающий в силу в 2025 году, касается цифровых копий видеоигр, музыки, фильмов, телешоу и электронных книг, приобретенных в интернете. Цель закона — устранить вводящую в заблуждение терминологию, такую как «купить» или «приобрести», что может заставить потребителей думать, что они владеют приобретенным контентом.

Ярким примером и аргументом для такого закона является решение Ubisoft удалить The Crew из библиотек игроков после закрытия серверов. Хотя этот новый закон не предотвращает подобные ситуации, он подчеркивает, что именно владение цифровыми медиа становится все более редким и неуловимым.