В старую консоль на картриджах внедрили графику в стиле NVIDIA RTX

Super NES вышла в Японии в 1990 году. Картер решил сделать улучшенный аналог чипа SuperFX, который располагался в картридже и обрабатывал визуальные эффекты, чего не могла сделать сама консоль.

Картер собрал плату картриджа с тремя дополнительными вычислительными ядрами с частотой 50 МГц. Последние и обеспечивали поддержку трассировки лучей. Как рассказал автор, он использовал старый картридж с «ужасной игрой Pachinko». Из него Картер удалил постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) с игрой.

В итоге картридж может просчитывать и отображать геометрию, тени, отражения и цвета для около 50 млн объектов. Максимально допустимая частота кадров в результате получается равной 30 FPS. Конечный результат выглядит примерно так: