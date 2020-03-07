В Steam бесплатно отдают игру про будущее Земли без человечества

Игру разработала независимая российская студия ComonGames. The Last Quiet Day — только первый эпизод Uncertain. Создатели обещали продолжение игры. Не исключено, что разработчики напоминают о проекте акцией перед возможным анонсом новой части.

Стоит отметить, что количество бесплатных копий Uncertain: The Last Quiet Day ограничено. Кроме того, пользователи, скачавшие игру во время акции, не смогут зарабатывать Steam-карточки.

В Uncertain: The Last Quiet Day пользователю придётся играть за робота-изобретателя RT-217NP. Он пытается узнать, из-за чего с лица Земли исчезла вся человеческая цивилизация.