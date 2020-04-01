В Steam бесплатно отдают симулятор полицейского на автобане

Игра, в принципе, и так стоит недорого — 388 рублей. Но бесплатно — это всегда лучше.

В описании Autobahn Police Simulator сказано, что это первый симулятор, который реалистично показывает работу офицера полиции в Германии. Игроку придётся отвечать за порядок на самых быстрых дорогах Европы.

Надо признать, что отзывы у Autobahn Police Simulator не самые хорошие. Но благодаря акции можно без потерь убедиться в их обоснованности (или наоборот).

Напомним, что в Ubisoft также бесплатно раздают известный платформер Rayman Legends. Эту игру критики в своё время восприняли на «ура».