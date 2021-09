В Steam бесплатно раздают игру ужасов по мотивам книг Лавкрафта

Игра предлагает столкнуться с невыразимыми ужасами и поддаться безумию. Игра была вдохновлена произведениями Говарда Лавкрафта. Dagon: by H. P. Lovecraft повествует о кошмарах моряка, который страдает зависимостью от морфия.

На игру уйдёт всего полчаса, но она вполне может успеть погрузить пользователя в атмосферу ужаса. Dagon: by H. P. Lovecraft уже получила 98% положительных отзывов в Steam. Скачать её можно по этой ссылке.

Напомним, до 29 сентября в Steam также проходит распродажа издательства Square Enix. Со скидками можно купить игры серии Just Cause и Deus Ex.