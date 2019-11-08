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В Steam две популярные игры стали бесплатными
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На платформе цифровой дистрибуции Steam две популярные игры стали бесплатными на выходные. Это градостроительный симулятор Cities: Skylines и боевик Just Cause 4 Reloaded.
Опробовать Cities: Skylines можно до 11 ноября. Сообщается, что к игре выходит очередное крупное обновление. На ПК и Xbox One уже вышли DLC Radio Station и новый набор Content Creator, на PS4 они появятся завтра. Обновление принесёт в Cities: Skylines современные коммерческие здания.
Just Cause 4 Reloaded тоже доступен бесплатно до 11 ноября. В игру добавлен дополнительный набор экипировки. Если у вас уже есть оригинальная Just Cause 4, то новое издание можно будет приобрести со значительной скидкой.