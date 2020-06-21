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Сегодня 19:39
В Steam началась распродажа игр издателя Dark Souls и Tekken
Скидки до 85%
В сервисе цифровой дистрибуции Steam началась распродажа игр издателя Dark Souls и Tekken — Bandai Namco. Скидки на некоторые тайтлы достигают 85%.
Распродажа продлится до 25 июня. Со скидкой 75% можно купить файтинг Tekken 7 — за 299 рублей вместо 1199.
Dark Souls 3 тоже предлагают с большой скидкой — за 499 рублей вместо 1999.
Ролевая игра про вампиров Code Vein предлагается за 1079 рублей вместо 1799.
Файтинг Soulcalibur VI, в котором можно играть за самых разных персонажей, даже за Геральта из Ривии, можно купить за 499 рублей вместо 1999.
Всё это были игры из категории Top sellers. Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.