Игры
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В Steam началась распродажа игр-симуляторов строительства города
Множество проектов со скидками
В Steam началась распродажа игр-симуляторов строительства города и экономических стратегий. Акция продлится до 10 ноября.
Со скидкой доступен симулятор зоопарка Planet Zoo. В нём нужно создать комфортные условия жизни для животных. Игра стоит теперь 1040 рублей вместо 1600.
Урбанистический и политический симулятор Tropico 6, в котором можно управлять множеством островов, оценён сейчас в 899 рублей вместо 1799.
Frostpunk продаётся за каких-то 203 рубля. Этот градостроительный симулятор включает в себя элементы стимпанка альтернативной истории.
За 175 рублей вместо 515 можно купить Surviving Mars, экономическую стратегию о колонизации Марса. В ней нужно проводить разведки и собирать припасы.
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