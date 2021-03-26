Игры
Сегодня в 16:56
В Steam началась распродажа лучших игр на начало 2021 года
По версии Британской Академии в области видеоигр
В Steam началась распродажа игр-номинантов и победителей Премии Британской Академии в области видеоигр.
Среди победителей — Kentucky Route Zero: PC Edition — стоит 314 рублей вместо 449. Предлагают на распродаже и roguelike Hades. Он оценён в 372 рубля. Ещё один победитель — инди-игра CARRION. Она стоит 311 рублей.
В номинанты попал Fall Guys: Ultimate Knockout. Игра получила скидку 30%, её можно купить за 325 рублей.
Есть на распродаже и Cyberpunk 2077 со скидкой 20% за 1599 рублей.
В акции участвует и DOOM Eternal. Стал дешевле вполовину, стоит 999 рублей.
Все предложения акции можно посмотреть по этой ссылке. Распродажа продлится до 30 апреля.