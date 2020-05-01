Игры
Вчера 19:36
В Steam началась распродажа Resident Evil и других игр со скидками до 88%
Тайтлы японских разработчиков
В Steam началась распродажа Resident Evil и других игр со скидками до 88%. Акция продлится до 6 мая.
В рамках «Золотой недели» пользователей сервиса цифровой дистрибуции ждёт распродажа игр японских разработчиков. Скидки получили несколько сотен проектов.
В частности, на распродаже можно найти Resident Evil 2, вышедшую в прошлом году. Её цена стала меньше на 50% и теперь равна 799 рублям.
Также в акции участвует Devil May Cry 5. Новая игра предлагается с теми же условиями, что Resident Evil 2 — за 799 рублей.
Есть на распродаже и ещё одна прошлогодняя игра — Yakuza Kiwami 2. Она сейчас стоит 1205 рублей вместо 1799.
Остальные предложения можно посмотреть тут.