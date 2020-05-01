В Steam началась распродажа Resident Evil и других игр со скидками до 88%

В рамках «Золотой недели» пользователей сервиса цифровой дистрибуции ждёт распродажа игр японских разработчиков. Скидки получили несколько сотен проектов.

В частности, на распродаже можно найти Resident Evil 2, вышедшую в прошлом году. Её цена стала меньше на 50% и теперь равна 799 рублям.