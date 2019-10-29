Игры
Сегодня 14:59
В Steam началась распродажа жутких игр со скидками до 90%
В честь Хэллоуина
Хэллоуин уже близко, и сервис цифровой дистрибуции Steam наконец запустил распродажу в честь праздника. Со скидками до 90% продаются мрачные игры.
Среди предложений акции есть и недавние игры, и признанная классика. Например, игра про зомби Dying Light скинула 70% в цене и теперь стоит 373 рубля.
Left 4 Dead 2 продаётся за смешные деньги — за 51 рубль (- 80%).
Ремейк Resident Evil 2 получил скидку 50%, и купить его теперь можно за 999 рублей.
Прошлогодняя игра Call of Cthulhu стоит 699 рублей вместо 1399.
Ещё одна новинка 2018 года — The Forest получила 40-процентную скидку и продаётся по цене 261 рубль.
Внимание, распродажа завершится уже 1 ноября в 20:00 по московскому времени. Остальные предложения акции можно посмотреть здесь.
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