В Steam началась зимняя распродажа со скидками на сотни игр

Игры
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В Steam началась зимняя распродажа со скидками на сотни игрДо 5 января
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил зимнюю распродажу — с 22 декабря по 5 января. Множество игр можно купить со значительными скидками.
Например, последняя часть игр по серии «Звёздные войны» — STAR WARS Jedi: Fallen Order — предлагается за 924 рубля вместо 2499.
Days Gone на время распродажи стоит 1799 рублей вместо 2999.
Forza Horizon 4 можно купить за 358 рублей вместо 1085.
Red Dead Redemption 2 потеряла половину стоимость и сейчас доступна по цене 1249 рублей.
Нашумевший Cyberpunk 2077 тоже получила 50-процентную скидку и стоит теперь 999 рублей.
Посмотреть все предложения распродажи можно по этой ссылке. Игры поделены на разные категории, можно присмотреть что-то в секции «Игры стоимостью до 300 рублей».
Источник: Steam