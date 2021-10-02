В Steam начался фестиваль с сотнями демоверсий новых игр

Игры
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В Steam начался фестиваль с сотнями демоверсий новых игрДоступны игры в разных жанрах
В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовал фестиваль «Играм быть». В его рамках будут доступны сотни демоверсий и множество трансляций с разработчиками игр. Фестиваль продлится с 1 по 7 октября.
Демоверсии игр можно выбирать по жанрам. Доступны и приключения, и экшены, и казуальные игры, и ролевые. Можно, например, опробовать Disciples: Liberation. Это новая часть из серии игр в жанре пошаговой стратегии с элементами RPG. Действие игр происходит в вымышленном мире Невендааре. Liberation должна выйти 21 октября.
Предлагается и игра Heist Simulator. Как понятно из названия, это симулятор ограблений. Позволяет сколотить свою команду и воровать сокровища Англии. Можно скачать также провинциальный детектив The Good Life.
Посмотреть все предложения фестиваля можно по этой ссылке.