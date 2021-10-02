В Steam начался фестиваль с сотнями демоверсий новых игр

Демоверсии игр можно выбирать по жанрам. Доступны и приключения, и экшены, и казуальные игры, и ролевые. Можно, например, опробовать Disciples: Liberation. Это новая часть из серии игр в жанре пошаговой стратегии с элементами RPG. Действие игр происходит в вымышленном мире Невендааре. Liberation должна выйти 21 октября.

Предлагается и игра Heist Simulator. Как понятно из названия, это симулятор ограблений. Позволяет сколотить свою команду и воровать сокровища Англии. Можно скачать также провинциальный детектив The Good Life.

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