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В Steam объявили скидки на файтинг Street Fighter V
Скоро выйдет расширенная версия
Недавно была объявлена бесплатная раздача Street Fighter V, и у игроков всё ещё есть 25 минут, чтобы успеть забрать файтинг в Steam. Однако для тех, кто не успеет, сервис предлагает хорошую акцию — игру можно будет купить с 60-процентной скидкой.
Вместо 699 рублей игра обойдётся в 280. Эта акция продлится до 17 февраля, так что ещё будет время, чтобы подумать.
Акции Steam устраивает в преддверии релиза «Чемпионского издания» (Champion Edition). Данная расширенная версия Street Fighter V включает 40 персонажей, более 200 костюмов и 34 новые арены. Кроме того, в игре появится новый вид приёмов — V-Skills. Релиз состоится 14 февраля.
Сама Street Fighter V вышла в феврале 2016 года.