В Steam объявили скидки на файтинг Street Fighter V

Вместо 699 рублей игра обойдётся в 280. Эта акция продлится до 17 февраля, так что ещё будет время, чтобы подумать.

Акции Steam устраивает в преддверии релиза «Чемпионского издания» (Champion Edition). Данная расширенная версия Street Fighter V включает 40 персонажей, более 200 костюмов и 34 новые арены. Кроме того, в игре появится новый вид приёмов — V-Skills. Релиз состоится 14 февраля.

Сама Street Fighter V вышла в феврале 2016 года.