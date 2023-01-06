В Steam почти на 300% подорожали игры

16:45, 06 января 2023
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В Steam почти на 300% подорожали игрыЭто касается и Турции, и Аргентины
Пользователь DTF заметил, что некоторые игры в турецком (и не только) Steam подорожали. В некоторых случаях повышение цены составляет +300%.
Фото: Steam
5 января 2023 года в Steam завершилась зимняя распродажа. После этого цены поднялись. В частности, подорожали игры издателя Ubisoft. Наблюдается это чаще всего в Турции и Аргентине.
Так, игра Assassin's Creed Odyssey в Турции стала стоить 699 лир вместо 269 лир. В Аргентине — 5999 песо вместо 2999 песо. С Far Cry 5 наблюдается то же самое. Watch Dogs 2 в Аргентине стала стоить 4999 песо вместо 2499 песо. В Турции подорожание аналогичное другим.