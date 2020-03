В Steam пообещали отдать бесплатно игру про Лару Крофт

Акции на игры начнутся сегодня, но в разное время. На момент публикации новости в Steam можно уже забрать адвенчуру Deiland и рисованную Drawful 2. В 20:00 по московскому времени начнётся раздача игры про Лару Крофт Tomb Raider 2013 года выпуска. В то же самое время можно будет бесплатно забрать многопользовательскую Headsnatchers и ещё одну LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS.

Напомним также, что до 26 марта в Epic Games Store раздают бесплатно игру про хакеров Watch Dogs, а ещё визуальный роман The Stanley Parable.