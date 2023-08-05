В Steam появилась игра за миллион долларов. В России дешевле

Игра Spooky Men, разработанная компанией Bloody Bear и выпущенная 9 мая 2023 года, изначально имела гораздо более приемлемую цену, в какой-то момент даже доходившую до 0,59 долл. Однако негативные отзывы и отсутствие внимания к игре привели к изменению цены.

Разработчик при этом раздает коды активации игры через Discord, что позволяет некоторым счастливчикам играть, не тратя на это деньги.

Если вы считаете, что 1 млн долларов - это слишком много, то в некоторых регионах, например в России, игру можно приобрести дешевле, например, за «всего лишь» 10 млн рублей.