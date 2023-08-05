В Steam появилась игра за миллион долларов. В России дешевле

14:05, 05 августа 2023
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В Steam появилась игра за миллион долларов. В России дешевлеСпасибо региональным ценам
Кооперативная игра в жанре ужасов на платформе Steam под названием Spooky Men привлекла внимание СМИ из-за своей цены в 1 млн долларов. Но стоит ли она таких денег? Спойлер: нет.
Игра Spooky Men, разработанная компанией Bloody Bear и выпущенная 9 мая 2023 года, изначально имела гораздо более приемлемую цену, в какой-то момент даже доходившую до 0,59 долл. Однако негативные отзывы и отсутствие внимания к игре привели к изменению цены.
Разработчик при этом раздает коды активации игры через Discord, что позволяет некоторым счастливчикам играть, не тратя на это деньги.
Если вы считаете, что 1 млн долларов - это слишком много, то в некоторых регионах, например в России, игру можно приобрести дешевле, например, за «всего лишь» 10 млн рублей.