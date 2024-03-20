В Steam появился список игр, связанных с «русофобией»

Список, доступный по ссылке, содержит как крупные проекты, такие как The Thaumaturge и Company of Heroes 2, так и менее известные игры.

Причины включения в список варьируются:

Прямо выраженное негативное отношение к русским со стороны разработчиков.

Демонстрация русофобии в самой игре.

Поддержка ВСУ.

Искажение исторических фактов в угоду русофобской повестки.

Отмена русской локализации.

Игра культивирует стереотипный образ советских войск в Великой Отечественной

Среди игр в списке:

Company of Heroes 2

Call of Duty®: Modern Warfare® III

Call of Duty®: Warzone™

Cyberpunk 2077

Metro 2033 Redux

Куратор, который создал список, не рекомендует играть в эти игры.