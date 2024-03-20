Опубликовано 20 марта 2024, 21:43
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В Steam появился список игр, связанных с «русофобией»Куратор продолжает его вести
В Steam появился список игр, разработчики которых, по мнению одного из кураторов платформы, продемонстрировали русофобские настроения.
© Steam
Список, доступный по ссылке, содержит как крупные проекты, такие как The Thaumaturge и Company of Heroes 2, так и менее известные игры.
Причины включения в список варьируются:
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Прямо выраженное негативное отношение к русским со стороны разработчиков.
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Демонстрация русофобии в самой игре.
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Поддержка ВСУ.
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Искажение исторических фактов в угоду русофобской повестки.
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Отмена русской локализации.
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Игра культивирует стереотипный образ советских войск в Великой Отечественной
Среди игр в списке:
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Company of Heroes 2
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Call of Duty®: Modern Warfare® III
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Call of Duty®: Warzone™
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Cyberpunk 2077
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Metro 2033 Redux
Куратор, который создал список, не рекомендует играть в эти игры.