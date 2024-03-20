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Игры
Опубликовано 20 марта 2024, 21:43
1 мин.

В Steam появился список игр, связанных с «русофобией»

Куратор продолжает его вести
В Steam появился список игр, разработчики которых, по мнению одного из кураторов платформы, продемонстрировали русофобские настроения.
В Steam появился список игр, связанных с «русофобией»

© Steam

Список, доступный по ссылке, содержит как крупные проекты, такие как The Thaumaturge и Company of Heroes 2, так и менее известные игры.

Причины включения в список варьируются:

  • Прямо выраженное негативное отношение к русским со стороны разработчиков.

  • Демонстрация русофобии в самой игре.

  • Поддержка ВСУ.

  • Искажение исторических фактов в угоду русофобской повестки.

  • Отмена русской локализации.

  • Игра культивирует стереотипный образ советских войск в Великой Отечественной

Среди игр в списке:

  • Company of Heroes 2

  • Call of Duty®: Modern Warfare® III

  • Call of Duty®: Warzone™

  • Cyberpunk 2077

  • Metro 2033 Redux

Куратор, который создал список, не рекомендует играть в эти игры.

Источник:Steam
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Steam
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#игры
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#список