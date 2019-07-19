В Steam с большими скидками распродают игры про космос

Самое горячее предложение — научно-фантастический шутер 2017 года Prey. Его Steam продаёт за 199 рублей вместо 999. Это 80-процентная скидка.
Конечно же в распродаже участвует коллекционное издание Mass Effect. Также за 199 рублей (вместо 799).
За 99 рублей можно урвать Dead Space 2.
Забавную игру по созданию собственного мира Spore можно купить за 74 рубля.
Игра с открытым миром No Man’s Sky продаётся за 1199 рублей (вместо 1999).
Для поклонников «Звёздных войн» Steam распродаёт стратегию Star Wars: Empire at War за 130 рублей.
Акция продлится до окончания выходных.