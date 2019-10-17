В Steam с большими скидками распродают игры серии Wolfenstein

В акции участвуют почти все игры франшизы. Не распространяется она только на Wolfenstein 2009 года, которой в принципе в магазине нет.

А вот Wolfenstein 3D, например, стоит теперь всего 54 рубля, получив 50-процентную скидку. Так же, как и Spear of Destiny.

Wolfenstein: The New Order тоже скинула половину цены, и купить её можно за 324 рубля.

Такая же стоимость у Wolfenstein: The Old Blood.

Wolfenstein II: The New Colossus стоит 799 рублей (-60%). Во столько же временно оценена Wolfenstein: Youngblood.