Игры
Сегодня 21:09
В Steam с большими скидками распродают игры серии Wolfenstein
Акция продлится до 18 октября
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил распродажу игр легендарной серии Wolfenstein. Продлится она только до завтрашнего дня — 18 октября. Так что поспешите.
В акции участвуют почти все игры франшизы. Не распространяется она только на Wolfenstein 2009 года, которой в принципе в магазине нет.
А вот Wolfenstein 3D, например, стоит теперь всего 54 рубля, получив 50-процентную скидку. Так же, как и Spear of Destiny.
Wolfenstein: The New Order тоже скинула половину цены, и купить её можно за 324 рубля.
Такая же стоимость у Wolfenstein: The Old Blood.
Wolfenstein II: The New Colossus стоит 799 рублей (-60%). Во столько же временно оценена Wolfenstein: Youngblood.
Самое читаемое