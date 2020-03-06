В Steam со скидками распродают игры про самураев

Например, можно купить Nioh: Complete Edition всего за 279 рублей (скидка 70%). Игра повествует об эпохе самураев. Играть придётся за одинокого путешественника, которому предстоит немало сражений на пути.

Также за 269 рублей можно приобрести DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition. Игра является восьмой частью в основной линейке Dynasty Warriors. Сюжет её основан на романе «Троецарствие» китайского писателя Ло Гуаньчжуна.

Распродажа издателя Koei Tecmo продлится до 9 марта. Все предложения акции можно посмотреть по этой ссылке. Напомним, что в Steam также проходит распродажа игры про вампиров Vampyr.