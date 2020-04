В Steam со скидкой продают игру про ходячих мертвецов

The Walking Dead: The Final Season теперь стоит 390 рублей вместо 650. Кроме того, можно скачать бесплатную демо-версию игры. Акция продлится ещё почти в течение часа, так что поторопитесь.

The Walking Dead: The Final Season — это четвёртая игра в основной серии видеоигр The Walking Dead, основанной на одноимённой серии комиксов. Эта часть стала заключительной историей с участием Клементины. События игры происходят через несколько лет после The Walking Dead: A New Frontier. Напомним, что действие происходит в мире, заполненном зомби.