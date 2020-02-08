В Steam со скидкой распродают хулиганский симулятор байкера

Steam распродаёт хулиганский симулятор байкера за 167 рублей вместо 419 рублей. Акция продлится до 10 февраля. Road Redemption — это, по сути, наследник консольной Road Rash. Главный герой игры — освободившийся после восьми лет заключения байкер. Он вынужден заново начинать карьеру в мотоциклетном клубе. Однако оказывается, что клуб полон предателей, с которыми придётся расправиться. Цель игры же — стать королём клуба.

Игра отличается от оригинальной Road Rash не только графикой, но ещё и повышенным градусом жестокости. В ней есть десятки различных видов оружия, онлайн-мультиплеер и кооперативный режим (splitscreen).