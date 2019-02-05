В Steam стартовала распродажа «Лунный Новый год»

Компания Valve запустила большую распродажу игр в честь китайского Нового года в своём сервисе цифровой дистрибуции Steam. Распродажа «Лунный Новый год» завершится 11 февраля 2019 года в 21:00 по московскому времени.
Помимо обычных скидок в новой распродаже предусмотрена система поощрений — при покупке на 600 рублей и больше пользователю даётся дополнительная скидка в 100 рублей.
Среди интересных предложений «Лунного Нового года»:
- Dark Souls 3 — 499 рублей, скидка 75%
- Far Cry 5 — 499 рублей, скидка 75%
- Tekken 7 — 599 pублей, скидка 50%
- NioH — 465 рублей, скидка 50%
- Assassin's Creed Odyssey — 999 рублей, скидка 50%
Dark Souls 3
Far Cry 5
Tekken 7
Assassin's Creed Odyssey
NioH