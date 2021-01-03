В Steam установили новый рекорд по числу игроков в онлайне

Лучшими играми по количеству геймеров стали такие тайтлы, как Counter-Strike: Global Offensive, в который играло сегодня более 1 млн человек, Dota 2 - 694 тыс, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - 426 тыс и Cyberpunk 2077 - 225 тыс.

Также в активно пользователи Steam играют в Grand Theft Auto V, Team Fortress 2, Rust, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Stardew Valley и Apex Legends. Ознакомиться со статистикой сервиса можно по этой ссылке.

Что интересно, еще в феврале 2020 года в Steam также установили рекорд по количеству пользователей в онлайне - тогда в приложении одновременно находились 18 801 252 человек.