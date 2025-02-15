В Steam вышла игра, полную вирусов. Её скачали более 800 раз

По данным SteamDB, от 800 до 1500 человек успели скачать бесплатную игру до того, как она была удалена. Некоторые пользователи заметили, что рекламные изображения PirateFi были украдены из другой игры, Easy Survival RPG. Программное обеспечение безопасности отметило файлы игры как Trojan. Win32.Lazzzy.gen, тип вредоносного ПО, которое может дать хакерам доступ к личным аккаунтам в Интернете.

PCMag также сообщил, что некто, выдающий себя за разработчика PirateFi, предлагал оплачиваемую работу «модератора внутриигрового чата» в Telegram, возможно, чтобы распространить вредоносную программу дальше.

Valve советует пострадавшим пользователям запустить полную проверку на вирусы и проверить, нет ли на их компьютерах необычного ПО. В тяжелых случаях рекомендуется переустановить Windows.