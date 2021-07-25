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В Steam вышла игра «Вылечи Гитлера»И предотврати Холокост
Чешский разработчик создал игру Heal Hitler («Вылечи Гитлера»). В ней нужно играть за психотерапевта, который пытается избавить диктатора от душевных расстройств.
Действие игры разворачивается в1925 году. Тогда Гитлер был главой Национал-социалистической немецкой рабочей партии. По игре он решил ходить к психотерапевту, чтобы избавиться от неконтролируемого гнева. Игрок должен будет использовать методы фрейдистского и юнгианского психоанализа. От него зависит то, развернутся ли война и Холокост.
Игру можно будет пройти менее чем за час. Разработчик рассказал, что во время создания Heal Hitler ориентироваться на отчёты о состоянии психики Гитлера.
Игра уже доступна в Steam по цене 119 рублей. Это акционная стоимость, которая будет актуальна до 29 июля.