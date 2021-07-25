В Steam вышла игра «Вылечи Гитлера»

Действие игры разворачивается в1925 году. Тогда Гитлер был главой Национал-социалистической немецкой рабочей партии. По игре он решил ходить к психотерапевту, чтобы избавиться от неконтролируемого гнева. Игрок должен будет использовать методы фрейдистского и юнгианского психоанализа. От него зависит то, развернутся ли война и Холокост.

Игру можно будет пройти менее чем за час. Разработчик рассказал, что во время создания Heal Hitler ориентироваться на отчёты о состоянии психики Гитлера.

Игра уже доступна в Steam по цене 119 рублей. Это акционная стоимость, которая будет актуальна до 29 июля.