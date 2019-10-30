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В Steam за копейки отдают игры Electronic Arts
Но это довольно старые игры
Вчера стало известно, что компания-разработчик игр Electronic Arts официально возвращается на крупнейшую площадку цифровой дистрибуции Steam. Вслед за этим сервис запустил распродажу игр издателя, которые уже есть в магазине.
Поскольку первой новой игрой Electronic Arts в Steam станет Star Wars Jedi: Fallen Order 15 ноября, в распродаже участвуют старые тайтлы. Релизы издателя в период с 2011 по 2019 годы найти в магазине не получится.
Зато уже существующие стоят теперь «копейки». Так Spore можно купить за каких-то 74 рубля (вместо 299).
Dead Space продаётся за 99 рублей вместо 399.
Популярная RPG — Dragon Age: Origins оценена в 99 рублей (вместо 399).
Mass Effect можно урвать за такую же цену.
Распродажа продлится до 1 ноября.
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