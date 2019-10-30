В Steam за копейки отдают игры Electronic Arts

Поскольку первой новой игрой Electronic Arts в Steam станет Star Wars Jedi: Fallen Order 15 ноября, в распродаже участвуют старые тайтлы. Релизы издателя в период с 2011 по 2019 годы найти в магазине не получится.

Зато уже существующие стоят теперь «копейки». Так Spore можно купить за каких-то 74 рубля (вместо 299).