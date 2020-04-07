В Steam за полцены отдают симулятор футбола на автомобилях

Rocket League можно купить за 210 рублей вместо 419. Распродажа будет идти ещё долго — до 20 апреля.

Rocket League вышла в 2015 году. Игра имеет как одиночный, так и многопользовательский режимы. Игрокам нужно управлять машинками с ракетным двигателем и пытаться забить мяч в ворота. За это они получают очки. Машинки могут подпрыгивать, ускоряться или уничтожать других игроков. Средняя продолжительность матча равна пяти минутам. Однако, как и в футболе, могут давать дополнительное время.