Игры
Сегодня 15:27
В Steam задёшево отдают игры серии Fallout
Ещё одна распродажа богу распродаж
Не только в GOG распродают постапокалиптические игры, но и в Steam. Правда, игры только одной серии — Fallout.
В сервисе цифровой дистрибуции от Valve они обойдутся дешевле, чем в GOG. Например, Fallout в Steam стоит 74 рубля со скидкой 70% (а в GOG — 339 рублей).
Fallout 2 и Fallout Tactics: Brotherhood of Steel отдают по такой же цене.
Fallout 3 стоит ещё дешевле — каких-то 65 рублей (скидка 70%). Как и Fallout: New Vegas. Fallout 4 получила скидку 60% и новую цену в 343 рубля. VR-версия игры стоит дороже — 599 рублей.
Распродажа продлится до 29 октября. Fallout 76 в списке нет.
Самое читаемое