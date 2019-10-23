В Steam задёшево отдают игры серии Fallout

В сервисе цифровой дистрибуции от Valve они обойдутся дешевле, чем в GOG. Например, Fallout в Steam стоит 74 рубля со скидкой 70% (а в GOG — 339 рублей).

Fallout 2 и Fallout Tactics: Brotherhood of Steel отдают по такой же цене.