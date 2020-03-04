Игры
Сегодня 18:01
В Steam запустили распродажу лучших игр SEGA
Среди них Yakuza
В Steam запустили распродажу лучших японских игр SEGA. В акции участвует много тайтлов серии Yakuza.
Так набор Yakuza Bundle, в который входят три игры — Yakuza Zero, Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2 — получил 61-процентную скидку и стоит теперь 1617 рублей. Купить эти игры можно и по отдельности.
Помимо игры данной серии в распродаже участвует Valkyria Chronicles. Например, Valkyria Chronicles 4 можно купить за 713 рублей вместо 2099.
Также на распродаже можно найти Tembo the Badass Elephant за 132 рубля и Shenmue I & II за 499 рублей.
Акция продлится до 10 марта. Все предложения можно посмотреть по этой ссылке.