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Игры
Сегодня 18:01

В Steam запустили распродажу лучших игр SEGA

Среди них Yakuza
В Steam запустили распродажу лучших японских игр SEGA. В акции участвует много тайтлов серии Yakuza.

Так набор Yakuza Bundle, в который входят три игры — Yakuza Zero, Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2 — получил 61-процентную скидку и стоит теперь 1617 рублей. Купить эти игры можно и по отдельности.

Помимо игры данной серии в распродаже участвует Valkyria Chronicles. Например, Valkyria Chronicles 4 можно купить за 713 рублей вместо 2099.

Также на распродаже можно найти Tembo the Badass Elephant за 132 рубля и Shenmue I & II за 499 рублей.

Акция продлится до 10 марта. Все предложения можно посмотреть по этой ссылке.